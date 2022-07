Supporters of the Netherlands arrive on bicycles ahead of the Group B match of the UEFA Women's EURO 2022 between the Netherlands and Sweden in Sheffield, Britain, 09 July 2022. EPA

Gents. We gaan er eens goed voor zitten. Nederland - Zweden op het EK 2022 Mensen met een Baarmoeder Voetbal. Volgens de NOS hebben WE geen schijn van kans, en gaan we roemloos ten onder tegen Stina Blackstenius (wiki, insta) cum suis, de sterkste tegenstander uit de poel des doods, op het Toernooi van de Mislukte Passes. Maar gelukkig regent het positiviteit bij OranjeVrouwen en OnsOranje, dus dat is mooi meegenomen. Van de 22 duels won Oranje zeven keer, vijf duels eindigden gelijk en tien keer werd er verloren. Ook het doelsaldo is in het voordeel van Zweden: 18-33 (KNVB). Hunnie zijn vierdst op de wereldranglijst, wij tweedst. Heren, dames ook. OPSTELLINGEN de & 3500 oranjefans op de tribune. Kijkt u allen naar het Grote Scherm: LIVESTREAM.

