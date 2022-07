:

Het is meer dat een hoop dingen die in Nederland niet strafbaar zijn in Zweden weldegelijk (terecht) strafbaar zijn. Dat zorgt voor een inflatie in de criminaliteitscijfers. Maar goed, het punt was en is dus dat de lokale Zweden nog steeds de (zware) criminaliteit in handen hebben en nogal onverschrokken tekeer gaan. De allochtonen zijn meer van de "kleine" (het is maar wat je klein vindt) criminaliteit. Dat is hier trouwens ook zo. Allochtonen zijn vooral verantwoordelijk voor babbeltrucs, diefstal e.d. terwijl de echte grote boeven miljoenen verdienen met het echte werk en die zijn vooral Nederlanders. Born and raised.