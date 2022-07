Oh dear, de Claudia's van Vluchtelingenwerk hebben met een schuin oog naar Urgenda en Milieudefensie gekeken en dreigen ook hun wil af te dwingen bij de rechter. U weet wel, die rechtelijke macht die momenteel al het stikstof- en klimaatbeleid dicteert. De rechtbank is de plek voor ngo's om nonchalant uitgesproken ambities om te laten zetten in allesbepalende regels en de vluchtelingenvrienden zijn de volgende club die dit wapen in gereedheid brengen. Ze eisen dat de asielopvang voor 1 augustus is verbeterd en anders leggen ze dat beleid bij Vrouwe Justitia op de weegschaal en loopt het kabinet risico gedwongen te worden de boel op orde te krijgen en wie weet hoeveel boeren ze daarvoor moeten uitkopen. Vluchtelingenwerk is ontevreden dat asielzoekers nog steeds op stoelen of in de buitenlucht slapen en wijst naar de aanpak rond de Oekraïense vluchtelingen als bewijs dat het wel degelijk mogelijk is om goede opvang voor grote groepen te realiseren. Alsof er net zoveel BN'ers in de rij staan om een gelukszoeker uit Saharistan in huis te nemen als er waren voor de Oekraïense schoonheden. Zeker niet wetende dat de meeste Oekraïners zo snel mogelijk terug willen en de meeste asielzoekers zo lang mogelijk willen blijven. Dat Nederland een gezamenlijke inspanning deed om een eenmalig probleem op te lossen, wil niet zeggen dat hetzelfde mogelijk is voor een chronisch probleem van aanzienlijk omvangrijkere proporties. Al is het maar om niet uit te stralen dat de Nederlandse bedjes al voor iedereen gespreid zijn en zo nog meer toestroom te veroorzaken. Maar ja, wie denkt aan de lange termijn in een dikastocratie...