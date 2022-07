Het boodschappenlijstje wordt nog even vlug aangevuld deze maandagmiddag. "Enkele parlementariërs beslissen deze maandag in een paar uur over de aankoop van meer F-35-gevechtsvliegen en Reaper-drones ter waarde van vele honderden miljoenen euro's. (...) „Voor zover wij kunnen nagaan, is dit uniek in de parlementaire geschiedenis”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Defensie. Het komt wel voor dat de Tweede Kamer extra incidentele uitgaven goedkeurt, zoals onlangs voor het aanvullen van de munitievoorraden. Ongekend is dat de Kamer nu bij de aanschaf van zes extra F-35’s en vier nieuwe MQ-9 Reapers ook het zogeheten budgetrecht versneld uitoefent."

Supersnelrecht voor Poetin! Uiteindelijk komt dat dus neer op een nieuwe vloot in totaal tien F-35's en tien MQ-9 Reaper drones waar we sinds kort eindelijk Hellfires onder mogen hangen. Niemand weet overigens precies waarom die F-35's nou ineens zo belangrijk zijn met het oog op Rusland, maar geopolitiek is een schoolplein in een maatpak en je moet toch met een flinke hand knikkers te velde komen. Want als de NAVO hun Very High Readiness Joint Task Force VERACHTVOUDIGT van 40.000 naar 300.000 pax, moet je je toch kunnen blijven vertonen.

En helemaal als de Russische NPO zegt dat ze Rotterdam (alweer) van de kaart willen vegen! Live debat na de breek.

ONZE REAPERS (nog voor hun bewapening)

Nederland.jpeg - Nog steeds lol om deze patch van destijds onbewapend drone

Een maximaal bewapende Amerikaanse Reaper

