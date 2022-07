Heerlijk stukje marketing van Prins Bril & Co in Zandvoort, want ze willen de Nederlandse F1 Grand Prix de meest duurzame autorace everooit maken en schrappen daarom de parkeergelegenheid voor reguliere bezoekers. Niet voor de VIP's uiteraard, want die komen gewoon binnen per shuttle of helikopter, maar gepeupel dat de tribune vult komt maar met de trein of bus of touringcar of fiets of elektrische deelscooter of gewoon lopen. Hoe dan ook, ze zoeken het maar uit, want het parkeerterrein bij Beverwijk met de pendelbus is pleite. En hoewel een autosportfeest dat auto's weert voelt als de Zwarte Cross zonder bier of de TT die motorrijders weigert, buigen de Zandvoortse paarse broeken dit slim om tot een duurzaamheidsmaatregel van dit brandstofverbrandingsspektakel, terwijl het niet meer is dan het handig gebruikmaken van het nationale schuldgevoel rond klimaat voor een simpele kostenbesparing. Dan kan de organisatie wel claimen dat ze juist meer kosten maken voor twee extra voetgangersbruggen voor de extra treinreizigers, maar dat is vanwege de tienduizenden extra kaartjes die verkocht worden door het afschaffen van de coronarestricties en niet voor die paar automobilisten die nu in de trein stappen. En over die gele rups en het bijbehorende personeel gesproken: hoeveel tractoren zouden er nodig zijn om dat smalle traject tussen Amsterdam en Zandvoort te blokkeren?