Voelt u zich al gediscrimineerd vandaag? Want iedereen en zijn moeder (of vader, of baarpersoon, we willen niet discrimineren) voelt zich gediscrimineerd deze dagen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. En niet alleen om ras, maar ook om geslacht, leeftijd, arbeidsduur, burgerlijke staat of soort contract. Als u niet gediscrimineerd wordt hoort u er eigenlijk niet meer bij en wordt u dus toch weer gediscrimineerd. Zich gediscrimineerd voelen is het nieuwe gekwetst zijn: iedereen kan het claimen en niemand kan het controleren. Gediscrimineerd zijn valt te verifiëren, gediscrimineerd voelen is slechts een emotie waar iedereen zich achter kan verschuilen zodra de wereld een keer oneerlijk aanvoelt omdat die promotie aan uw neus voorbij gaat of u die baan niet kreeg. Want waarom kritisch in de spiegel kijken als u ook anderen de schuld kunt geven? Niet alleen vindt de wereld u plotseling heel zielig, maar uiteindelijk komt er zelfs een enquêteur van het CBS langs om u slachtoffergevoel te valideren in statistieken. En dat hoeft dus niet eens te gaan over eigenschappen waar u geen invloed op heeft, zoals afkomst of seksuele voorkeur, maar ook over keuzes als parttime werken of ongehuwd blijven. Kunt u als heteroseksuele witte man toch nog de discriminatiekaart spelen! Het hoeft niet eens waar te zijn, zolang u het maar voelt. Want als zelfs de cijferfetisjisten van het CBS dat bijhouden, zijn gevoelens minstens net zo belangrijk als feiten.