Een jaartje geleden was de Britse Grand Prix nog een dieptepunt in de strijd tussen Verstappen en Hamilton, waarbij de laatste op Sir-onwaardige wijze de Nederlander het ziekenhuis in lanceerde, om vervolgens feest te vieren alsof hij zojuist tot koning was gekroond. Max nam wraak door de wereldtitel te winnen en Mercedes deed een harakiri door een langzame stuiterbal van een auto te bouwen, dus dat is inmiddels afgehandeld. Vandaag zijn het de rode zelfslopende Ferrari's die de concurrentie vormen met Sainz die na 150 races eindelijk op pole staat en LeKarel op P3 en daartussen op P2 dus de Red Bull van Max in een sandwich van ondermaatse strategie en Italiaanse betrouwbaarheid. Voor ik-negeer-mijn-schoonvader-Verstappen een uitstekende kans om de race te winnen, zijn voorsprong in het kampioenschap te vergroten en een dikke vinger te geven aan de honderdduizenden aanwezige boe-roepende Lewisfans. Al verlangen de neutrale fans ongetwijfeld naar een Ferrari-win om de strijd om de wereldtitel nog enigszins spannend te houden. Dat is wellicht leuker voor de langer termijn, maar vandaag zien we toch liever de Red Bull Lewis voor zijn thuispubliek op een ronde achterstand zetten. Gewoon omdat het kan. We gaan het zo zien, want om 16:00 uur is het pints ready and away we go. Fijne race!

UPDATE: Grote klapper bij de start. Rode vlag. Zhou vliegt op zijn kop de bandenstapel in. Status nog onbekend.

UPDATE: Ook nog milieugekkies die de baan bezetten.

UPDATE: Zhou's auto zat klem tussen bandenstapel en hek. De coureur is er inmiddels uit en lijkt relatief in orde.

UPDATE: Herhalingen van de crash.

UPDATE: Ook best pittig vanuit het publiek gezien. En waar is die rolbeugel gebleven?

UPDATE: Problemen voor Verstappen, nu schadebeperking op P6. Dit wordt hem niet vandaag.