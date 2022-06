We hadden geen flauw idee dat er nog coronateststraten waren, maar kennelijk stond er nog eentje in Eindhoven, voor Truuske en Gerdaake die wel willen weten of ze morgenavond naar de bridge mogen. Toen dachten de beleidsbepalers aldaar: goh ja, het gaat alleen nog maar over de boeren, corona bestaat niet meer, er komt ook niemand meer, laten we die teststraat maar eens (terecht) afbreken. En nu zit iedereen weer in volledige turbopaniek, is Voldemort Kuipers stemoefeningen aan het doen, warmt Irma Sluis de armen op en staat Diederik Gommers met z'n lidmaatschapskaart van de talkshowtafel in de hand z'n witte overhemden te strijken. En dan wordt die XL-coronateststraat élf dagen na de afbraak weer opgebouwd. Dit Hugo de Jongiaanse ad-hoc-paniekbeleid van poepbroekbange bestuurders die hele tijd met de handen aan het schrikdraad hangen. Behhhhhhhhh.