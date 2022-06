Als je mensen lang genoeg tergt dan krijg je een reactie. De meeste burgers zijn daar of te ongeorganiseerd of te laf voor. Nu heeft de regering de verkeerde groep tegen zich in het harnas gejaagd.

Het mooie aan een premier die te lang zit is dat hij overmoedig wordt en minder zijn best doet om te verbergen dat hij schijt heeft aan de boeren en hun zeer relevante kritiek op de modellen, meetmethoden, stikstoflimieten en interpretaties en uitvoering van EU regels.

De Rutte van 2010 of 2011 had deze fout nooit gemaakt.

De boeren hebben mijn hartelijke steun. Zij halen de kolen uit het vuur voor de algemene onvrede over de regentenklasse. Hulde en hou vol! Ik vermoed dat er zeer brede steun is onder de bevolking, maar de luide minderheid die tegen de boeren is maakt helaas buitenproportioneel veel lawaai in de media.