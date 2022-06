: Ik denk dat uw tegel en die van mij allebei waar zijn. Maar het is dan eigenlijk meer een preventief medicijn (zoals hooikoortssprays en tabletten) dan een vaccin. Want het biedt gewoon geen immuniteit, maar een -tijdelijke!- bescherming tegen het uit de hand lopen van de ziekte. Dat was echt neit de deal toen ik mijn twee prikjes ben gaan halen.

En begrijp me goed, in crisis moet je doen wat je moet doen. Achteraf weten we pas hoe het echt zit. Ik ben geen complotgekkie of anti-vaxxer, maar op het juichorgel blijven beuken jaagt complotdenken wel aan. Want ik kon een medische reden bedenken waarom je de wereld wilde vaccineren (toen in Januari 2021), ik was ook wat cynisch over de belangen van die farma clubs. Maar nu, anno 2022 met Omicron en de kennis van nu, is het gewoon Farma-lobby dat we nog steeds praten over het vaccineren van de ganze wereld, inclusief kinderen.

20 miljoen levens gered... heel goed. Maar nu wordt het tijd voor een realistischere kijk op deze vaccins. Want we kunnen er ook 20 miljoen redden zonder de hele wereld te voorzien van vaccins. En wie wordt daar ook al weer schathemeltje rijk van?