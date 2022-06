We wisten dat de huizenprijzen hard gingen, maar dat we een miljard euro uitgeven en dan nog geen woning krijgen is wel even schrikken. Vooral omdat het over een miljard euro aan gemeenschapsgeld gaat waarvan Kajsa Ollongren, destijds minister van Binnenlandse Zaken, claimde dat we er 140.000 extra woningen voor terugkregen. Mooi niet dus. Zeiden we al, maar dat wordt nu ook bevestigd door de Rekenkamer. "Het is niet zeker of deze maatregel daadwerkelijk tot meer woningen gaat leiden, stelt de Algemene Rekenkamer na onderzoek. De onderbouwing voor deze rijksbijdrage schiet tekort." De controleur van het landelijke huishoudboekje ziet wel dat er 855 miljoen euro is overgeboekt naar gemeenten met bouwplannen, maar kan niet vaststellen of dat ook tot extra bruikbare voordeuren leidde. "Volgens de Algemene Rekenkamer is er een reëel risico dat het Rijk via de Woningbouwimpuls heeft bijgedragen aan projecten die er ook zonder aanvullende rijksfinanciering zouden zijn gekomen." Want als u miljoenen steekt in woonhokken die er toch al komen, draagt u uiteraard niets bij aan de uitbreiding van de woningmarkt. En die fout uit het verleden staat op het punt zichzelf te herhalen, want het volgende miljard staat al klaar. Deze keer niet meer onder leiding van lekkende Kajsa, maar met Hugo aan het hoofd van het verantwoordelijke ministerie: de man die in zijn vorige functie ruim vijf miljard euro aan bonnetjes verloor bij de bestrijding van de coronapandemie. Tegen de tijd dat hij in reactie op het Rekenkamerrapport aankondigt "op onderdelen het rijksbeleid aan te scherpen", weet u al vrijwel zeker dat het geld in een zwart gat verdwijnt en geen enkele extra woning oplevert.

Een miljard fotomomentjes