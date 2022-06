Ik heb even gekeken wie de brief van Prometheus heeft geschreven die ik 20 jaar geleden van ze kreeg. Een Maaike. Het lijkt op Mai, is het echter niet. Jammer. De brief was ook jammer, want het was een afwijzing. Maaike had mijn manuscript gelezen en besloten het niet te publiceren, tenzij ik het herschreef. Daar had ik dus helemaal geen zin in. 60.000 woorden herschrijven! Ze hebben nog wel een verhaaltje van me gedrukt in een tijdschrift over schaatsen. Dat was wel leuk. Kreeg er nog een mooie recensie voor, ook nog. In een krant. Niet de Volkskrant, geloof ik. En nu houd ik maar op, want ik ken niemand van de mensen waarover dit artikel gaat. Gelukkig.