De #MeToo-beweging is een soort trein van de terugwerkende kracht geworden, die nooit meer stopt. De haltes gaan van 'toen ik er werkte deed iedereen zo en leek het normaal' via 'achteraf was het allemaal afgrijselijk' naar de eindhalte: ANGSTCULTUUR. Geen idee of Mai Spijkers of iemand uit zijn stal ongevraagd in iemand anders b(r)oekje heeft gezeten, maar het woord ANGSTCULTUUR staat vrijdag in de Azijnbode bij een verhaal over zijn uitgeverij, Prometheus. Oud-werkneemster Ronit Palache, hierboven op een archieffoto met Connie Palmen op het Boekenbal, heeft zich kennelijk bij de politie de krant gemeld. Dat weten we, omdat Mai zelf in een aan GS gelekte mailing een zet naar voren doet. Hele tekst na de breek, maar de kern is:

"Uiteraard zal het voor niemand van jullie een verrassing zijn dat mijn leiderschapsstijl niet door iedereen positief ervaren wordt. Maai, de haai, noemt Tom Lanoye mij. Maar jullie weten ook dat ik altijd handel in het belang van Prometheus en zijn auteurs."

Dat is geen bekentenis, dat is een matter-of-fact. Mai verkoopt boekjes in de echte wereld, maar helaas doet ie dat vanuit een vijvertje voor woke-verweekte smeltmensen, die allemaal mogen vinden wat ze ervaren hebben - en het lekker mogen houden van 'm. Wel mooi dat de man die een villa in Colombia heeft gekocht met de opbrengsten van 50 Shades of Grey morgen beschuldigd wordt van het sadisties domineren van lekkere lettermeisjes (of zo), maar wie z'n boekenlegger op de verkeerde pagina heeft gelegd - dat lezen we dus in een volgende uitgave van uitgeverij Persgroep.

Beste vrienden, auteurs van Prometheus,

Het lijkt me goed jullie op de hoogte te stellen van het volgende: 3 jaar na haar vertrek bij Prometheus heeft Ronit Palache een tekst ter publicatie aangeboden aan de Volkskrant over haar ervaringen bij onze uitgeverij, zoals ze die nu voelt. Zonder er overigens bij te vermelden dat het om Prometheus gaat.

Het is haar perspectief en dat is uiteraard haar goed recht.

Maar jullie weten ook dat ik altijd handel in het belang van Prometheus en zijn auteurs. In een verdringingsmarkt in een competitieve wereld vallen spaanders waar gehakt wordt.

Ik ben er echter trots op dat wij door dit beleid een bloeiende uitgeverij hebben opgebouwd met een schitterende groep auteurs en een team geweldig gemotiveerde medewerkers.

Daar doet het artikel dat de Volkskrant vrijdag publiceert niks aan af.

Wij blijven jullie, als altijd, toegewijd en hopen jullie allemaal te treffen op ons tuinfeest in augustus.