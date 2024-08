FOTO (ANP) - Niet Marcel Möring

Het nieuwe boek van Marcel Möring verschijnt binnenkort bij Uitgeverij Prometheus. Dan denkt u misschien 'dat is toch niet bijzonder, er verschijnen wel vaker boeken bij Uitgeverij Prometheus, ook wel van slechtere schrijvers dan Marcel Möring, waarom is dit een topic waard?' Nou, dat is omdat het boek eigenlijk bij Uitgeverij De Bezige Bij zou verschijnen, maar nu dus niet, omdat er het het woord 'neger' in voorkomt. En je mag in Dit Land een hoop zeggen, zeker in de literatuur, dat is juist een vrijplaats voor de diepste zieleroerselen van de meest gevoelige geesten in onze samenleving, maar je mag natuurlijk geen 'neger' zeggen. Een domme fout van Möring, die aanvoert dat zijn boek in 1967 speelt, maar even is vergeten dat de Nederlandse uitgeefwereld in 2020 speelt en nog op de knietjes zwarte levens aan het matteren is.

Möring tegen Tzum: "Toen ik thuiskwam bleek ik een mail van de uitgeverij te hebben waarin me nogmaals werd verzocht om een ander woord te gebruiken. Er was waarschijnlijk nog een keer een overleg over geweest. Ik vond het wel vreemd, want in het boek komen ook antisemitische en homofobe uitspraken voor waartegen mijn hoofdpersoon zich teweer moet stellen, maar blijkbaar werd dat niet zo erg bevonden."

Komt Herman Brusselmans even goed weg!