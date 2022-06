Zoals Timmy Thomas al vroeg in 1972.

"Vertel me waarom vertel me waarom vertel me waarom

Mmm, waarom kunnen we niet samenleven?

Vertel me waarom vertel me waarom

Mmm, waarom kunnen we niet samenleven?

Iedereen wil samenleven

Waarom kunnen we niet samen zijn?

Geen oorlog meer, geen oorlog meer, geen oorlog meer

Mmm, zelfs een beetje vrede

Geen oorlog meer, geen oorlog meer

Alles wat we willen is wat vrede in deze wereld

Iedereen wil samenwonen

Waarom kunnen we niet samen zijn?

Het maakt niet uit, welke kleur dan ook

Mmm, je bent nog steeds mijn broer

Ik zei het maakt niet uit, welke kleur dan ook

Mmm, je bent nog steeds mijn broer

Vertel me waarom vertel me waarom vertel me waarom

Mmm, waarom kunnen we niet samenleven?

Iedereen wil leven

Iedereen wil samenleven.

Iedereen wil leven

Iedereen wil samenleven.

Waarom kunnen we niet samen zijn?

Wil samenleven.

Samen!"

Nou Timmy, omdat je maar een paar zelfzuchtige types nodig hebt die hun eigen pleziertjes belangrijker vinden dan de levens van anderen, desnoods trekken ze hele landen onderuit via de banken of bombarderen ze hele steden plat. Die zelfzuchtige types vinden zichzelf heel belangrijk, maar leven eigenlijk een parasitair bestaan. De geschiedenis zit er vol mee en de mensen trappen er steeds weer in.