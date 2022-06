Deze week ineens weer volop in het nieuws: Het Griepje. De regering heeft een plan, dat luidt 'zoek het allemaal zelf maar uit maar als je dat verneukt, gaan we alsnog coronapassen invoeren'. Dat plan krijgt rugdekking van Brussel want de bureaucratische plaag heeft het EU QR-bewijs met een jaar verlengd. Dat duurde wat langer dan gepland want in Brussel zijn zelfs de barpinda's het met elkaar oneens over hun eigen zoutgehalte. Tom Staal stond derhalve vorige maand al in het Berlaymont om de bijna 400.000 weigerkrabbels van Rob Rooken & Rob Roos (JA21) door de gangen te slepen en dan zul je net zien: toen werd het voorstel nét niet aangenomen. Niet omdat het Europarlement het niet wilde, maar omdat er nou eenmaal altijd over punten en komma's geneukt moet worden. Dat kun je namelijk allemaal weer declareren. ENFIN, Tom nog eens terug voor de nieuwe stemming en ditmaal is het reisbewijs voor betuttelzieke mensen wel aangenomen. Uiteraard proberen vreselijke types als Sophie in 't Geld (D66) en Tineke Strik (GL) te doen alsof zo'n EU coronapaspoort een oplossing is, maar u weet wel beter: Brussel bedenkt eerst zelf een probleem zodat ze daarna de oplossing kunnen centraliseren. Dus zeggen ze: "Je wilt toch geen 27 verschillende QR-codes om door de EU te reizen?”, maar het werkelijk punt is: mensen willen überhaupt geen QR-codes. Maar die tut van GroenLinks spreekt nota bene letterlijk de woorden die bij ons de ZIE JE WEL-Pavlov triggeren: "Het gaat om de infrastructuur.” Van Brussel naar Beijing is nog maar een paar jaar reizen...