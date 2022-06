Het is nog te vroeg voor een nieuwe golf coronapaniek, maarrr toch adviseert Ernst Kuipers, het levende bewijs dat niet-politici nog slechtere politici zijn dan politici, iedereen alvast een BOKS te geven in plaats van handen schudden. Want ja. Als we de afgelopen twee jaar íéts over het coronavirus hebben geleerd, dan is het wel dat het zich ontzettend snel via handdrukken verspreidt. De handenschuddende gemeenschap werd bijna compleet uitgeroeid, terwijl de boksende gemeenschap lachend het virus de baas bleef. Echt, een minister van VWS die een beetje lukraak een boks gaat adviseren, zo kennen we Onze Overheid In Coronatijd weer. Er is totaal geen plan voor als het echt misgaat, maar in plaats daarvan communiceert de minister zinloze dingen die ervoor zorgen dat het draagvlak voor echt nuttige maatregelen weer een stukje verder afkalft. Want als de ziekenhuizen over een tijdje weer vol liggen, dan komt dat echt niet door het al dan niet handenschudden, maar gewoon omdat kwetsbare ouderen te weinig beschermd zijn. Ga eens prikken zetten Ernst. *BOKS*

Ga eens iets DOEN