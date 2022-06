Gelul. Ze zegt het precies goed. Die stress bij beesten ontstaat overdag, als er niet afgestoken mag worden en er toch geknald wordt. Als er op de hond of kat vuurwerk wordt gericht, buiten. Denk dat een huisdier niet meteen bang wordt van het knallen om 00:00 uur. Mijn hond was niet bang van vuurwerk. Is pas gestresst geraakt voor knallen toen ze ouder was en er een keer bliksem insloeg 's nachts. Sindsdien definitieve angst voor knallen. En terecht natuurlijk. Maar a) kan je het vuurwerk afsteken om 00:00 u niet daardvoor afschaffen en b) het is maar een uurtje, 1,5 uur. Ik ging met haar niet mee naar buiten, bleef binnen, ramen dicht, deuren dicht, GEWOON NORMAAL NIVEAU muziek op en verder gewoon normaal doen, niks aan de hand. Leiderschap tonen heet dat bij een hond. Weet niet hoe dat met katten gaat, die willen natuurlijk naar buiten en dat kan dan even een 1,5 uur niet.

Wat me wel irriteert zijn die zgn. zachte wensballonnen die geruisloos 's nachts de lucht invaren en waarvan je vervolgens de resten ervan in een natuurgebied (met Hooglanders, vossen, reeën, dassen etc.), 2 km verderop terugvindt. Hebben er onze jaarlijkse nieuwjaarsduik van gemaakt, op 1 januari gaan we eerst een fiks stuk wandelen in ons favoriete natuurgebied, vuilniszak mee en weghalen die troep. Hoef geen goud op mijn sleutel, of schouderklop. Het is wat we zien en wat we ermee doen (zelluf). Gelukkig neemt die rotzooi af de laatste jaren. Blijkbaar ook maar tijdelijke trend geweest.