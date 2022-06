De verdachte Gino M blijkt een bekende van de politie….. Ik vrees dat je gelijk hebt. Bekende van de politie kan natuurlijk ook met andere zaken te maken hebben: diefstal, drugs, noem maar op, maar pedofilie heeft geen hoge correlatie met dit soort delicten.

Een eeuwigheid geleden, toen ik nog in opleiding tot verpleegkundige zat, moesten we ook presentaties doen over iets in de gezondheidszorg. Een klasgenoot had een lezing door de Pompekliniek georganiseerd. Best ontnuchterend. Die hulpverleners vertelden dat TBS absoluut helpt, maar ze hebben wel een breed scala aan problemen. De patiënten die seksuele delicten begingen blijken een slechte prognose te hebben om werkelijk met hun stoornis te leren omgaan. Dan blijven ze op termijn dus ernstig gevaarlijk voor de samenleving.

Wat hier gebeurd is, is een nachtmerrie voor elke ouder.

9 jaar en einde leven….en wat voor einde. In angst en eenzaamheid. Je hoeft niet eens ouder te zijn om de horror te voelen.