"De straf valt lager uit dan de straf van acht jaar die de officier van justitie had geëist. Ze is namelijk deels vrijgesproken, omdat er volgens de rechtbank te weinig bewijs is dat ze zich heeft aangesloten bij een gevechtsbataljon en fysieke trainingen gaf.''

Het is toch godgloeiendegodverdomme - pardon my French - niet geloven! Elke keer hetzelfde liedje: we moeten die smerige ratten 'gecontroleerd' hierheen halen, dat is 'veiliger' voor ons (?), en op die manier ontlopen ze hun straf niet.

Maar ze doen gvd niks anders dan hun straf hier ontlopen, want er is nooit iets te bewijzen. Nee, vind je het gek? Alle eventuele getuigen hebben geen hoofd meer op hun romp, of zitten zwaar getraumatiseerd in kampen (de Jezidi vrouwen en meisjes). En zelf liegen die IS ratten alsof het gedrukt staat.

Een eis van 8 jaar waar maar 3,5 jaar van overblijft; sinds haar 'terugkeer' zit ze in voorarrest (is al ca 5 maanden, denk ik), dat gaat er vanaf, en van de resterende 3 gaat er nog 1 jaar vanaf wegens goed gedrag, misschien straks stiekem wel meer, want ze moet tenslotte voor haar 'kleintjes' zorgen.

Ilham uit Gouda is een smerige rat, die alle rechten op het Nederlanderschap verspeeld heeft, net als al haar collegaatjes die zich vrijwillig aansloten bij die weerzinwekkende islamitische moordenaarsclub, die ook de reëel-bestaande slavernij weer in ere heeft hersteld door duizenden Jezidi vrouwen en meisjes als (seks)slavin te verhandelen en te misbruiken.

ISers horen in de Nederlandse samenleving niet thuis, in geen duizend jaar. Hun Nederlanderschap had allang collectief ingetrokken moeten worden, dat is de enig passende straf voor die ratten. Wat mij betreft gebeurt het alsnog, ook met die tientallen ratten die inmiddels weer in Nederland zitten. Ze flikkeren maar op naar een islamitische heilstaat, er zijn er genoeg. Hier horen ze niet.