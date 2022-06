We hadden eerder al Ali Lahrouchi op de GeenStijl, als ook Ahmed Aarad (na de breek), die van hun dubbele Marokkaanse nationaliteit af wilden. Dat kan niet, want dat mag niet van de Marokkaanse koning. Terwijl een heleboel Nederlanders van Marokkaanse afkomst hun geboorteland helemaal niet leuk vinden en daarom heel graag een keuze willen maken voor één nationaliteit: de Nederlandse. Een aantal heeft zich verenigd en doet een beroep op de Tweede Kamer om het stupide voorstel voor een "nationaal register ongewenste nationaliteit" (ja echt, zie brief) te bevragen, omdat opschrijven welke dubbele nationaliteit iemand niet wil, geen zak uithaalt voor het bevrijden van die persoon van die nationaliteit. "Marokko doet er alles aan om ons als onderdanen te claimen, spaart kosten noch moeite om de diaspora aan zich te binden en is bereid de diplomatieke relatie met Nederland op het spel te zetten. Weliswaar allemaal in het eigen financiele en politieke belang, wij zijn slechts een instrument, geen doel", verzucht een woordvoerder van de groep richting GeenStijl. "We willen niet de vijfde colonne noch Marokko, noch Nederland zijn/blijven, maar gewoon Nederlander zijn, zoals jij en mijn buurman." Mark stond maandag met de Marokkaanse MinPres te handjevrijen, dus van de vvd moet het niet komen. Welke partijen - behalve Wilders natuurlijk - helpen deze Marokkanen wél om onvoorwaardelijk Nederlander te worden?

Ahmed probeerde het ook wel eens

