Zo en dan gaan we nu even juichen voor Ellen van Dijk, want er gloort nationale glorie aan de horizon en dan zijn we er natuurlijk als de kippen bij. Niets fijner dan vanuit de luie stoel zien hoe iemand zich helemaal kapot werkt en tot het gaatje gaat om vervolgens te vieren dat "we" het gedaan hebben. In dit geval is 'het' het verbreken van het werelduurrecord wielrennen, oftewel zo ver mogelijk fietsen binnen een uur. Het huidige record voor vrouwen staat op 48 kilometer en 405 meter en dat zijn 193 rondjes plus 155 meter op de Zwitserse indoorbaan waar zevenvoudig wereldkampioen wielrennen Van Dijk haar recordpoging rijdt. Gassen alsof ze een Amsterdamse forens op een omafiets is, maar dan een uur lang. Door de pijn heen rondjes van gemiddeld 18,5 seconden of minder stampen en dat allemaal voor een record waar niet eens een prijs aan hangt. Dus ziet u ook graag mensen zichzelf martelen, schuif dan vooral gezellig aan. Go Ellen!

UPDATE: We Ze haalt het! Het nieuwe record is 49,254 kilometer.