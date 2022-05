De ingenieurs van RWS (zowel de mensen in directe dienst als de 50% zzp-ers) zijn in toenemende mate gefrustreerd dat zowat elk (mega-)project door de politieke molen moet. Om goedkeuring te krijgen worden alle geidentificeerde risico's, ook die waarvan nagenoeg zeker is dat ze zullen materialiseren, uit de prijs gehaald en wordt die door de raad/kamer gejast - raads- en kamerleden hebben toch geen benul van de inhoud van het project en kijken alleen naar de prijs. Vervolgens krijgt de 'afgesproken' prijs de status 'waarheid' en is er binnen een paar jaar een situatie van grove kostenoverschrijding. Hierdoor worden nieuwe projecten nog meer met argusogen bekeken wat in de praktijk inhoudt dat de prijs daarvan nóg lager moet zijn ipv hoger - waarom zou je realistisch zijn.

Tel daarbij op dat de risicoverdeling binnen veel (rijks-)overheidprojecten vaak dermate scheef is dat je je zelfs afvraagt waarom er überhaupt nog iemand op inschrijft en je hebt een recept voor ellende, kostenoverschrijdingen, vertragingen enzovoort.

Nog een persoonlijke ergernis mbt bouwprojecten: een van de argumenten die voor megaprojecten zoals een snelweg wordt gebruikt is de economie (hallo VVD!). Zodra die projecten echter van start gaan zie je de bouwers gewoon weer volgens hun normale schema werken (07:00 tot 15:00, niet in het weekend), zoals het geval is bij een project hier in de buurt Dat betekent dat ze dus 5 van de beschikbare 21(!) diensten in de week werken. ALS die economie dan zo belangrijk is, waarom krijgen aanbieders die (waar mogelijk ivm omwonenden, overlast e.d.) aanbieden op 24/7 basis niet enorm veel punten (en dus de klus)? Eventuele meerkosten zouden ruimschoots moeten worden terugverdiend, toch? Misschien iets waar vriend van de show Daniël Koerhuis iets over kan zeggen ;)