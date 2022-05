Bij NRC Handelsblad zijn ze doodsbang voor zo'n beetje alles. Het angstzweet druppelt uit de zetletters. Vooral Poetin vinden ze doodeng, die kan echt ieder moment voor hun deur staan denken ze, maar ook Wilders en Baudet dragen zware laarzen natuurlijk. In hun bange verbeelding trillen de ruiten aan het Rokin de hele dag. Ze waren uiteraard ook al bibberbang voor professor Pim en ze vrezen het populisme van Pieter Omtzigt, want dat is een provinciaal met een grote muil - bijna een soort voetbalhooligan! Over De Rest van Nederland gesproken: de boeren en hun keurige PR-dame Kèrrolaaaain zijn een reden voor angst en beven aan de bureaux in de Amsterdamse binnenstad. Frits Abrahams ligt al jaren in zijn graf op de achterpagina te gillen dat GeenStijl achter hem aan zit, die is zelfs postuum nog als de dood voor de stijlvormpjes van het disrespectvolloze onfatsoen. Wij moesten dus logischerwijs net even keihard gieren toen we lazen dat NRC-redacteuren werden """bedreigd""" door... FvD'ers boeren woeste Enschedeërs narrige nonbinairtjes van het Rotterdamse filmfestival. "Twee journalisten van NRC kregen deze maand na artikelen over IFFR op hun werk- en thuisadres proefpakketten incontinentiemateriaal opgestuurd, mogelijk een referentie naar ‘lekken’. Voor de één had iemand een afspraak met een kliniek tegen haarverlies gemaakt, voor de ander met Weight Watchers en Rotterdamse diëtistenpraktijk Samen Sterk." Enorm zin om vijfhonderd dozen pizza Hawaii naar NRC te sturen nu. Even testen of ze ook bang zijn voor ananas.