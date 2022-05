Rob Jetten moet eens in zijn eigen partij kijken voor klimaatoplossingen, want de standpunten van Kees Verhoeven draaien zo hard dat je er een kleine stad mee van stroom kan voorzien. Kees 'Tasmanian Devil' Verhoeven was oorspronkelijk tegen de sleepwet wegens alle weldoordachte privacyredenen die we al een tijdje aankaarten en hield daar als D66-Kamerlid in 2017 zelfs nog een gepassioneerd betoog over in de Kamer. Een jaar later bleek hij als coalitielid 180 graden gedraaid en was hij plots voor de 'Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten' (Wiv). Een nietszeggend zinnetje in het regeerakkoord haalde hem over om voor te stemmen en de wet tijdens het referendum te verdedigen. En nu is de Wiv een aantal jaar actief en blijken de inlichtingendiensten, zoals voorspeld, de wet maximaal op te rekken en zijn alle toezeggingen die niet specifiek in de wettekst waren opgenomen al lang en breed in de prullenbak beland. En nu is Keesje dus weer tegen. Nu zijn de inlichtingendiensten en het kabinet (met zijn eigen D66) de boemannen en mag hij als "adviseur voor overheid en bedrijfsleven op het gebied van digitale vraagstukken" [LOL, red.] zijn straatje schoonvegen in de Volkskrant. Daar klaagt hij dat de inlichtingendiensten helemaal niet doen wat ze beloofden en daar ligt direct het probleem. Kees stemde blijkbaar als Kamerlid op beloften en mooie woorden en niet op de daadwerkelijke wetstekst waaruit allang bleek dat een beetje gretige AIVD wel een maas zou vinden in het slappe net. Wil je niet dat een wet wordt gebruikt als een sleepnet, neem dan geen genoegen met een toezegging met de houdbaarheidsdatum van één kabinet, maar zorg er in de wettekst voor dat de wet niet kan worden gebruikt als een sleepnet. Dus ja, we blijven bij ons gemakzuchtige standpunt: Wees geen Kees!