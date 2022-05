:

Ja, er wordt wel eens gezegd dat er een politieke agenda is om in overheidsfuncties te komen mbt de islam. Nu ken ik een aantal mensen in het jeugdwerk en ik weet vanuit hen dat er ook animo is om bepaalde functies te bekleden om exact de reden die jij noemt. Dit is vervelend, want bedrijven willen straks mensen van een bepaalde komaf niet meer aannemen, dit zag je al eerder bij bedrijven die ervaringen hebben met een zekere doelgroep. En dan wordt er weer racisme geroepen... uiteindelijk vind ik dat de eigen groep maar eens orde op zaken stellen en verantwoordelijkheid moet nemen. De blanke Nederlander wordt geacht alles op te lossen, en krijgt overal de verantwoordelijkheid over. Ik ben zelf ook officieel een allochtoon en ik zou me echt rot schamen als 'mijn groep' ook maar een beetje te boek stond als overlastgevend. Dan zou ik initiatieven opzetten en met iedereen in gesprek gaan. Tja... het is voornamelijk vingerwijzen wat ze goed kunnen.