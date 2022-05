NRC:

Dit volgens Mark Rutte waanzinnig gave land kent als uitkomst van dertig jaar neoliberaal marktfetisjisme grote schaarste en armoede, en die worden, nu Nederland indirect in een oorlog verwikkeld is, vandaag zichtbaarder dan ooit. Dat komt niet door een natuurramp, maar door bewuste beleidskeuzes, waardoor een vermogende bovenlaag jarenlang gewillig met belastingontwijkingsconstructies bediend is, terwijl armlastige toeslagenouders een wraakzuchtige fiscus op hun dak kregen.

Huren zijn zo in de vrije sector tot absurde hoogte gestegen, beleggers kapen koopwoningen weg om die veel lucratiever te verhuren. Sleutelgeld is weer gebruikelijk geworden. Rijke particulieren hebben ontdekt dat als je een paar huizen koopt en dan verhuurt, je voldoende kunt vangen om met werken te stoppen. De écht hardwerkende modale Nederlander, waarvan sommige politici op verkiezingsmomenten zo gretig de mond vol hebben, staat in de kou. Soms letterlijk, want voor de energierekening geldt steeds vaker hetzelfde: onbetaalbaar.

Wat daarom nodig is, is niet een zoveelste editie van Rutte, maar een tweede Den Uyl. Die durfde op een vorig moment van schaarste – de oliecrisis van 1973 – in te grijpen, om te voorkomen dat benzine voor het armere deel van de bevolking onbetaalbaar werd omdat het rijkere deel alles opkoopt.

Aan het eind van de negentiende eeuw, toen liberalen nog verstandige mensen waren, kwamen gas, water en spoor in overheidshanden, omdat zij als openbare nutsvoorzieningen werden beschouwd en er niet van een markt, maar van een monopolie sprake was.