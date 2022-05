Geert op stap voorbij de grens samen met altijd de least racist guy in the room Philip de Winter. En ook Sam van Rooy zorgt dat hij in beeld loopt! Ze gingen naar de voormalige Belgische kolonie Molenbeek om eens te kijken hoe de uitheemse bevolking het doet, maar net als vijf jaar geleden mochten ze er niet in. Vlaams Belang ging destijds in beroep en won die zaak, maar precedentwerking ho maar want zojuist is hen wederom toegang tot Molenbeek verboden door een hele mooie agent. Dat liep juridisch best wel een beetje verdacht trouwens, want Molenbeek nam gister pas een besluit over dit verbod, waardoor de Heren er niet meer tegen in beroep konden. Én het verbod is niet getekend door de burgemeester van Molenbeek Catherine Moureaux, maar door wethouder en waarnemend burgemeester Amet Gjanaj. WAT??? IS DE GEVESTIGDE ORDE TEGEN GEERT??? MAAR BEWIJZEN ZE HEM EIGENLIJK TEGELIJK OOK EEN DIENST OMDAT ZIJN VEILIGHEID DAAR DAADWERKELIJK NIET TE GARANDEREN IS??? Overheid doet niets. NEXIT!

