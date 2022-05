FOTO - Geen idee of dit de vrouwen uit het verhaal zijn

Dus: twaalf vrouwen verlaten Nederland en reizen af naar het kalifaat. Het kalifaat heeft een paar slechte dagen. De vrouwen zitten vast in een kamp. Nederland zegt: we gaan jullie niet halen, maar we gaan jullie wel vervolgen! De vrouwen blijven vastzitten in een kamp. Er komt een stiekeme rechtszaak, waar we pas een dag later iets over lezen in de T. De rechter zegt tegen de Staat: als jullie die vrouwen willen vervolgen, dan moeten jullie ze ook op komen halen. En de Staat zegt: dan gaan we dat regelen. En nu komen er twaalf vrouwen en hun 29 kinderen gezellig naar Nederland. Logisch toch? Maar als de Staat moet regelen dat ontvoerde kinderen weer terugkomen bij hun ouders, dan is dat allemaal ingewikkeld en is er maatwerk nodig en kunnen we de procedures echt niet zomaar loslaten. En niemand die zich afvraagt of er als die vrouwen alle twaalf aan gaan schuiven bij een talkshow op de NPO, er nog wel plaats aan tafel is voor onze eigen Angela de Jong. Zou zo'n rechter daar nou ook buikpijn van krijgen?