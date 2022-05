Hallo, er waren natuurlijk dingen aan de hand bij deze gezinnen. Heel veel gezinnen in Nederland worstelen met het bieden van een veilig huis voor hun kinderen, zowel autochtoon als allochtoon.

Het probleem is dus ook niet dat soms kinderen uit huis geplaatst moeten worden. Dat is soms noodzakelijk, maar moet wel een laatste redmiddel zijn. Want uithuisplaatsing van kinderen kan een diep traumatische ervaring zijn voor kinderen, die hen de rest van hun leven negatief kan beinvloeden.

Het werkelijke schandaal van de uithuisplaatsingen is dat het keiharde toeslagenbeleid vele huishouden onterecht diep in de schulden en bittere armoede heeft gedouwd.

Chronische armoede - denk aan de angst als je niet meer weet waar je de huur van moet betalen, of het eten - maakt het leven veel en veel zwaarder. De chronische stress eet mensen op, maakt relaties kapot, versterkt spanningen en maakt het heel, heel moeilijk voor ouders om hun kinderen een veilig huis te bieden.

Hierdoor zijn veel gezinnen door jarenlange stress, financiele problemen, angst en niet geholpen worden door instanties in situaties beland waar uiteindelijk de keuze is gemaakt door diezelfde overheid die hen eerst onterecht in de financiele afgrond heeft gedouwd om vervolgens die kinderen weg te halen, omdat het thuis niet meer veilig is.

Dit is een ongelofelijke harde klap voor ouders en voor kinderen: de ouders worden eerst onterecht beschuldigd van financieel misbruik en worden onterecht de armoede ingedreven. De kinderen groeien jarenlang op in armoede en in gezinnen met heel veel stress en spanning - daarvan weten we dat het enorm negatief de latere kansen van kinderen beinvloedt - en vervolgens moeten ze het trauma van separatie van hun ouders doormaken.

Natuurlijk, sommige van deze kinderen zouden uiteindelijk sowieso uit huis zijn geplaatst, ook zonder de toeslagenaffaire.

Maar heel veel van deze kinderen zouden zonder de toeslagenaffaire niet uit huis zijn geplaatst.

De overheid heeft de levens van deze ouders en van deze kinderen onterecht verwoest. En daarin heeft de overheid op zoveel niveaus gefaald: bij de belastingdienst, bij de rechter, in de ministeries, in de Tweede Kamer (toezicht), in de regering (hoogste niveau beleid maken), enzovoorts.

Het is een mensonterend schandaal en een diepe aanklacht tegen de overheid. Het is nog maar de vraag of de overheid hier werkelijk van leert.

Ik hoop dat mijn lange antwoord je iets meer inzicht geeft in deze situatie.

Groeten, Harmen