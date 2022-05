Goh. Niemand wil meer conducteur worden en dat is eigenlijk best logisch. Want waarom zou u regelmatig bedreigd willen worden door zwartrijders, uitgescholden door zwervers, aangevallen door veiliglandiërs en vol walging worden aangekeken door de jongens aan wie u vroeg om de schoenen van de bank te halen. Als conducteur moet u constant kiezen tussen boze reizigers omdat u voor hun neus wegreed of een boze baas omdat u wel wachtte en daardoor vertraging opliep. Het enige positieve zijn die heerlijke collega's, maar voor de rest is het een ondankbaar kutbaantje en daarom wil niemand meer op die fluit blazen en zit de NS nu met een personeelstekort waardoor treinen uitvallen. We voegen hem toe aan blaadjes op het spoor, ijs in de wissels, vierkante wielen, gebrek aan verkeersleiders, beschadigde bovenleidingen, seinstoringen, systeemuitval en de andere excuses die we normaal krijgen voor het onnodige stationswachten. Let wel: deze treinen vallen uit en komen dus niet in de statistieken van vertraagde treinen. Of zoals de NS het zelf omschrijft: "Impact voor reizigers voorlopig beperkt." Met nadruk op voorlopig, want een oplossing is niet in zicht en daarom volgt meteen een waarschuwing: "De vooruitzichten zijn niet rooskleurig, waardoor NS deze zomer mogelijk meer maatregelen moet nemen en belemmerd wordt in de beoogde groei." Oftewel, nog meer kans op uitval en vertragingen. Wij pakken wel weer de auto.