Bomen. Best belangrijk. Voor de beestjes enzo. Vooral wilgen, daar zitten wel een miljoenmiljard insectenbeestjes in, net als in eiken en berken. BELANGRIJKE TOPTIEN. Wilgen moet je ook nooit allemaal knotten/snoeien, maar gewoon de helft, en het jaar erop de andere helft. Nederland kent prima initiatieven om meer meer meer bomen in de grond te janken. Het heet Meerbomen.Nu en het is graties. Wist u dat u 7 tot 8 bomen per persoon nodig hebt om te ademen? Wist u dat Amsterdammers met 0,3 bomen per persoon de grootste freeloaders van Nederland zijn, die eigelijk hun grote muil over het milieu moeten houden? Dan weet u dat nu. Bomen, best belangrijk. Maar om nu aan Brussel door te geven hoeveel van die houtige biomassa units je in je tuin hebt staan. Eh nee. Want straks - na de apocalyps - als het gas helemaal op is, de Baltische oerbossen weer Russisch, en alle stroom is opgegeten door de datacenters en de bitcoin-mijnen dan komen ze voor uw bomen. Geschiedenis, leer er van.

UPDATE: Zeiden we toch. Timmermans: meer biomassa om Russisch gas te vervangen