Het rode leger heeft veel meer uitgevroten, ze gingen in Oost Europa net zo te keer als de nazi's. Toen de inwoners van Warschau tegen de nazi's in opstand kwamen bood Rusland de Duitsers in Warschau een wapenstilstand aan, om eerst de opstand eerst bloedig meer te slaan.

Stalin had zijn soldaten zelfs *toestemming* (= *plicht*, in een stalinistisch systeem) gegeven om "alle vrouwen tussen 8 en 88 te verkrachten. In Duitsland, maar ook in Polen, Joegoslavië, etc. Doel was het creëren van immense vluchtelingenstromen die het Duitse leger zouden hinderen. Zelfs slachtoffers in de Duitse concentratiekampen trof dat lot, een feitje dat de CPN (nu GL) tot de jaren '90 ontkende.

Maar. De misdaden van Stalin maken die van Hitler niet ongedaan. Het is niet goed dat die kranslegging voor zo'n smerige actie misbruikt wordt.