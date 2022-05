Dat is ook een effectieve manier om uw baan of leven te verliezen: als pro-Kremlin krant Lenta.ru een kritisch artikel over de oorlog in Oekraïne plaatsen waarin u oproept tot het afzetten van Poetin. En dat dan ook nog publiceren op de dag dat Rusland de overwinning op nazi-Duitsland viert en zijn (beperkte) militaire macht toont. Het bericht werd natuurlijk razendsnel van de digitale kaart geveegd door een special military operation, maar het internet vergeet niet. Het staat er echt in onze Google Translate: "Oorlog maakt het gemakkelijker om mislukkingen in de economie te verdoezelen. Poetin moet gaan. Hij ontketende een zinloze oorlog en leidt Rusland naar de afgrond." Geschreven en netjes ondertekend door mannen en vrouwen met ballen die wisten waar ze aan begonnen. Dat blijkt al aan de oproep bovenaan het artikel om vooral screenshots te maken en te delen, omdat ze weten dat het niet online zal blijven en blijkt ook uit de PS onder het artikel: "We zijn op zoek naar een baan, advocaten en waarschijnlijk politiek asiel!" Dat lijkt ons wat optimistisch, want veel critici belanden in het gunstigste geval bij Navalny in strafkolonie IK-2 en plegen in het ergste geval onder verdachte omstandigheden zelfmoord, sterven tijdens een overval of, in het meest recente geval, bezwijken aan een antikatersessie met paddengif van een sjamaan. [WTF?, red] Dit "incident" zal ongetwijfeld "afgehandeld" worden, maar als zelfs de eigen journalisten de censuurlinies van de propagandabrigade doorbreken, wordt het een moeilijke oorlog om te winnen.