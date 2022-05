“ Blaffers voor een schijntje

Ondanks aangescherpte wapenwetten in Europese landen groeit de handel in omgebouwde alarmpistolen in Europa. Ze zijn goedkoop, eenvoudig om te bouwen, moeilijk te traceren en worden steeds meer gebruikt in criminele circuits.

Ombouwers bieden zich in Spanje gewoon via Internet aan

Ook in Spanje zelf worden wapens omgebouwd. Zo kwam de politie in Murcia onlangs in actie tegen een bende die in de Zuid-Spaanse regio een werkplaats bezat. Ombouwers, vertelt Alfredo Perdiguero van de Spaanse politievakbond, bieden zich in Spanje gewoon via internet aan. Zij doen het al vanaf 80 euro.

