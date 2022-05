Nog maar een keer een stukje mooie ‘onthaastingsmuziek’ voor iedereen hier in het vrijdagavondcafé, en weer een beetje voor Louz in het bijzonder. Vorige week had ik het hier over ‘Wise One’ van John Coltrane, en nu weer een prachtig nummer van ‘Trane’, maar dit keer uitgevoerd door Carlos Santana en John McLaughlin.

Van de LP ‘Love, Devotion, Surrender’; klinkt een beetje ‘gezwollen’ en dat was het ook: op de hoes van de LP zie je beide gitaristen in het wit gekleed, en als je hem openklapt, zie je een grote foto waarop ze in kleermakerszit een of andere Indiase goeroe flankeren. Volgens mij begonnen The Beatles eind jaren 60 als eerste met die Indiase goeroe onzin, en werd het in de jaren 70 een soort rage: je zag regelmatig ‘Hare Krishna’ groepjes op straat in witte gewaden met tamboerijntjes en kale koppen, en verwende, verveelde, blasé westerlingen gingen op zoek naar ‘zingeving’ in Poona bij de Bhagwan. Ik was destijds een tiener/twintiger en ik bezag die hele rage toen uiterst sceptisch. Die Bhagwan verhuisde later naar de VS en uit een documentaire uit die tijd bleek dat die sekte daar in een uiterst luguber totalitair ministaatje was veranderd. Maar ik dwaal af. Kennelijk hebben Santana en John McLaughlin ook zo’n fase doorgemaakt. Mij interesseerde dat niet zo; ik kocht die LP toen, omdat ik de muziek goed vond.

Dat was in 1973, en in die tijd zette ik ook mijn eerste schreden op het pad van de jazz. Ik vond dat nummer ‘Naima’ prachtig, maar zag dat het geen eigen compositie was, maar van ene John Coltrane. Ben ik gaan uitzoeken, en later, in 1974, 75, 76, 77, toen ik helemaal ‘into jazz’ was, heb ik ook vele LP’s van Coltrane gekocht, met daarop het origineel. Genoemd naar zijn eerste vrouw, Naima (hij is later ook getrouwd geweest met Alice, die in de jaren 1966/67 piano speelde in zijn kwartet; maar toen speelde hij tamelijk free jazz-achtig; niet mijn ding). Ik zou zeggen: enjoy.

(En Louz, zelfde recept als vorige week: wijntje inschenken, relaxed onderuit zakken, ogen sluiten, en het gewoon ‘laten gebeuren’)

www.youtube.com/watch?v=0x5BJXFIx08