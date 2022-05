"En wie is Farhia Hassan nou weer? Een of andere Somalische griet die in Nederland centjes inzamelde voor de koransmurfen van Al-Shabaab.''

Zo iemand is natuurlijk in geen duizend jaar Nederlands. En ik vind het prima dat ze is uitgeleverd aan de VS, hoor - daar doen ze niet aan Mickey Mouse strafjes voor die ratten - maar wat heeft ze dan in de VS misdaan? En in hoeverre was ze - officieel dan - Nederlands? Had ze een Ned. paspoort? Is ze hier destijds met die 'We are here' klaplopers naar binnen gekomen?

Veel vragen. Ik zou willen dat we al die IS ratten die we ophalen uit Syrië ook konden doorsturen naar de VS. Maar ja, dat is wensdromen.