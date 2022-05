Bevrijdingsdag.

Er valt niet veel te vieren, want veel mensen zijn niet vrij.



Toeslagaffairekinderen in een gesloten instelling of een pleeggezin, mensen die onschuldig veroordeeld zijn (Volgens Ton Derksen in 2016 zo'n 4 tot 11 procent per jaar), en alle moderne slaven: de huwelijkse slaven, slachtoffers van vrouwenhandel, slachtoffers van uitbuiting, en ik ben vast nog een paar categorieën vergeten in de lijst.

Er zijn veel mensen die ontkennen dat er slavernij in Nederland is. Vaak zijn dat óók personen, politieke partijen of actiegroepen die alle aandacht willen opeisen voor een politiek doel. Vervolgens wordt dan gehamerd op het slavernijverleden, maar wordt tegelijkertijd het bestaan van moderne slaven, waaronder ook blanke slaven (ja, die bestonden vroeger en nu nog) in Nederland ontkend. Of anders berichten over rechtszaken, zoals die van Mr Dark gisteren waar ik niet het woord vrouwenhandel of moderne slavernij in terug zag.



Staan we vandaag op de dag dat we de vrijheid vieren, ook een keer stil bij iedereen in Nederland die niet die vrijheid heeft?

Dat zou mooi zijn.





P.s. Leestip voor wie meer erover wil lezen; in september vorig jaar bracht de rekenkamer een rapport uit getiteld "Daders vrijuit, slachtoffers niet geholpen".

De rapporten en boeken over uithuisplaatsingen van toeslagaffaire kinderen, misstanden in de jeugdzorg, en onschuldig zijn inmiddels wel bekend.