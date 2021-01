Het 4 en 5 Mei Comité heeft schrijver Abdelkader Benali gevraagd om de jaarlijkse voordracht bij de Dodenherdenking te verzorgen en het 4 en 5 Mei Comité zou het 4 en 5 Mei Comité niet zijn als de wokeness van de comitédrinkers hen niet blind zou maken voor alweer een blunder van een boegbeeld. Abdelkader Benali houdt namelijk helemaal niet zo van joden. Zeker niet van rijke joden. Hij houdt eigenlijk alleen van joden als hij ze kan inzetten voor de valse vergelijking "moslims zijn de nieuwe joden". Het kost echt niet zo veel moeite om een paar citaten van Abdelkader Ibn Ali te vinden die je nopen tot een druppeltje olie op de scharnieren van de boekenkast. Hoewel, een column van Harald Doornbos uit 2010 met *kuch* opvallende citaten van Benali lijkt van HP/De Tijd te zijn weggejorist, dus die moet je via het Web Archive zoeken. We citeren 'm hier ook wel ff, dat googelt beter voor wie achteraf 'Ik wist het niet' wil zeggen:

"We schrijven Beiroet, Libanon, juli 2006, de eerste dagen van de oorlog tussen Israël en Hezbollah. Ik loop hem op een feestje tegen het lijf. Ik heb geen idee wie hij is, hij heeft nog nooit van mij gehoord. Benali barst los. Sinds hij een succesvol schrijver is en wat meer geld heeft, komt hij vaker in Amsterdam-Zuid. Jemig, daar blijkt het vol te zitten met joden. En het vervelendste is: het zijn zoveel joden! Amsterdamse joden. Je voelt je als Marokkaan nauwelijks op je gemak. Het lijkt Israël wel. Heel irritant allemaal. Zoveel joden, dat voelt gewoon gek aan. Ik denk: is er soms iets mis met Holland’s leading writer? Maar goed, na de jodentheorie gaan we gelukkig over op iets luchtigers. Meisjes."

De bonuskwoot hierboven over Hans Teeuwen komt uit een Parool-interview uit 2014. En hee, het is inmiddels 2021 dus misschien is Benali inmiddels wel op zijn standpunten terugge... ohneewacht:

Ja, uitstekende keus hoor, Comitédrinkers...