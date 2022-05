Het zijn weer die dagen in het jaar dat alle Nederland in verbondenheid de vrijheid vieren. Alle Nederlanders? Nee, Nederlanders die vannacht in Wageningen bij Hotel de Wereld willen komen kijken naar het ontsteken van het bevrijdingsvuur zijn namelijk NICHT ERWÜNSCHT. En dat, terwijl dit mogelijk de laatste keer is dat het vuur wordt aangestoken met Britse veteranen erbij. Maar ja. De NOS zit in de weg. "De oorzaak voor het weren van publiek ligt in de uitzending die de NOS maakt op het 5 Mei Plein. "Er is daar een speciale opstelling met tafels, waardoor het qua ruimte onmogelijk is om er toeschouwers bij te hebben", verklaart een woordvoerder van het organiserende Wageningen45." Is die speciale opstelling opstelling met tafels een soort Atlantikwall tegen gewone mensen of zo? Zijn de bij de busjesstickerbrigarde van de NOS bang dat Ardy Stemerding wordt aangevallen door een woeste horde Wageningse Vijf Mei Vierders? Heeft iemand hier überhaupt langer dan 40 tot 45 minuten over nagedacht? Wij hopen dat het organisatiecomité nog snel tot inkeer komt. Want een volk dat voor tv-uitzendingen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen. Toch, Marcel Gelauff?

Burgemeester vindt het prima (met beperkt zicht)