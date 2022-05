Bas, goed dat je een tegengeluid hebt geschreven want als de internationale gemeenschap wel de oorlogsmisdaden van het ene land veroordeeld, en die van een ander land (of beweging, of militia, of ...) onbestraft laat, dan wordt alleen maar een broeihaard voor alwéér een volgende oorlog gecreëerd.



Over oorlogsmisdaden door het regime van de Oekraïne en rechts-extremistsche milities die er sinds 2014 onderdeel van zijn geworden, is al veel geschreven.

In 2014-2015 concludeerde Amnesty international dat beide zijden van het conflict in de Donbass schuldig waren aan oorlogsmisdaden. Een artikel op hun site kopte toen "Ukraine: Abuses and war crimes by the Aidar Volunteer Battalion in the north Luhansk region".

De OCSE zag in 2015 al dat Kiev afspraken schond, bleek uit een artikel met de kop "Kiev in violation of heavy weaponry clause in E. Ukraine – OSCE"

Over "Ukranian war crimes" is al veel geschreven. Door sommige pro-Oekraiense en westerse media bronnen wordt dat weer betwist, maar waar het om gaat is dat een rechter een oordeel moet geven. Niet 'de media' of een toetsenbord activist of een politicus. Zo werkt de rechtstaat. Maar, helaas ... wat is er gebeurd?

Voordat de huidige oorlog begon waren er al zaken waarin Ukraine werd verdacht van oorlogsmisdaden en mensenrechten schendingen ingediend bij het Europees hof voor de rechten van de mens. O.a. over Odessa en Maidan.

Halverwege maart 2022 kwamen er sancties tegen Rusland, en heeft de EU Rusland uit de OSCE gegooid.

Het gevolg was ook dat alle rechtzaken tégen Oekraïne, in een keer allemaal geseponeerd werden.

Dus, het ECHR geeft sinds die datum wel gerechtigheid aan pro-oekraïners, maar niet aan nabestaanden en slachtoffers van oorlogsmisdaden die gepleegd zijn door strijdkrachten van de Oekraïense regering of daarmee verbonden milities? Dus; geen gerechtigheid voor mensen uit de Donbass?



Door al die zaken een dikke streep zetten was een verkeerde beslissing. En een waarschuwing van het ICJ, een internationale commissie van mensenrechten advocaten. Aan welke zijde het slachtoffer ook viel, slachtoffers van oorlogsmisdrijven moeten altijd toegang tot het recht kunnen hebben.