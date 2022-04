Peter de Vries: Zeg Charlie, opname is goed maar ik mis iets. Ja nu weet ik het.

Charlie: Ok.

PdV: Leg even over je linkerschouder die patronenband en dan over de rechter je jachtgeweer en dan doen we dat shot nog een keer met: "Hallo Mabel etc." Heeft meer impact.

Charlie: ies keen probleem. Does patronen lienks en keweer rechts? maar er zitten keen patronen in dus keweer open.

PdV: Nee Charlie geweer dicht. Ziet er stoerder uit en zeggen wat je bij take 6 zei: "Hallo Mabel" etc. etc.

Charlie: Ok.