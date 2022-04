We zagen gisteren met een schuin oog dat de co-voorzitters Peter-Paul de Leeuw en Sacha Muller van VOLT er (eindelijk) tussenuit sluipten met een paar laffe smoezen om maar geen verantwoording over hun complete falen in de kwestie-Gündogan af te hoeven leggen, maar we waren iets te druk met het vieren van de totale ineenstorting van tantepartij (?, red.) D66 om daar aandacht aan te besteden. Tot we bovenstaand tweetje van Chris, die erbij was, zagen. Want dit is toch wel van een tranentrekkende schoonheid, mensen. Er zijn dus leden van VOLT boos omdat de partij maar één interim-voorzitter heeft in plaats van twee. Alsof het feit dat ze bij VOLT to-taal maar dan ook to-taal geen idee hebben wat ze nou eigenlijk willen niet een oneindig veel groter probleem is dan 'volgens de statuten hebben we twee voorzitters'. Maar ja. Kennelijk is dit de identiteit van mensen die bij VOLT horen: wij hebben min of meer dezelfde standpunten als ongeveer alle andere partijen, maar dan met twee voorzitters. En dat wordt ze nu ook nog afgepakt door het vriendenkliekje rond faalhaas Laurens Dassen! Nou Emmy Mol. U weet u te doen staat. Leefde Jolande Sap nog maar.

Kijk, VOLT, dit dus

Maar Emmy, wie is de Mol?