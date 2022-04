Als ze zeggen:

- De politiek moet een nieuw elan krijgen.

- We moeten openheid van zaken geven.

- We moeten een nieuwe bestuurscultuur hebben.

- We moeten af van de Rutte doctrine.

- We moeten het vertrouwen van de burger terugwinnen.

- We moeten niemand laten vallen.

- etc, etc.

En vervolgens gooien ze dingen in de doofpot, proberen het weg te moffelen, laten wel mensen vallen, houden zich volledig aan de Rutte doctrine, hebben geen nieuw elan, en zitten eigenlijk helemaal niet te wachten op een nieuwe bestuurscultuur.

Hoe denk je dan dat ze omgaan met hun andere "idealen"?