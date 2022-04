Een zware klap voor de gemeenschap van mensen die een vakantiehuisje in Overijssel bezitten: vandaag is ze één van haar meest markante leden kwijtgeraakt. Wij kennen Henny Vrienten dan misschien wel van onvergetelijke zinnen zoals, Hee/ Er is geen bal op de tv in mijn vakantiehuisje in Overijssel of Wel een beetje raar, 32 jaar/ Op vakantie in Overijssel of Als je wint/ Heb je een huisje in Overijssel of We komen niets te kort, we hebben alles/ Een kind, een huisje in Overijssel en elkaar of Één nacht alleen/ Mijn huisje in Overijssel om me heen, maar in Overijssel kenden ze Henny Vrienten vooral als mens. Rust zacht Henny.

Wat een man

Ja toch

[emoji met monocle]

Voor altijd 14