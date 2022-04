Twee verschillende Russische topmannen en hun families zijn binnen 24 uur dood aangetroffen. De eerste indruk zegt familiedrama's, moord-zelfdoding. De woningen waren netjes van binnenuit afgesloten, het kan niet anders... Maandag Vladislav Avayev & familie in Moskou, daarna dinsdag Sergey Protosenya & familie in Spanje.

Na de invasie in Oekraïne werd Mikhail Watford dood aangetroffen in Surrey, Gazprom topman Alexander Tyulakov stierf een onnatuurlijke dood nabij Sint Petersburg. Samen vormen ze de laatste vier van een lange lijst die in 2017 opgesteld werd. Daarin stonden 38 prominente moorden of verdachte sterfgevallen sinds 2014. Oligarchen zijn niet bang voor sancties, maar voor de dood.

Het Zwitserse bankwezen is groot geworden met rekening op nummer, Poetin stalt zijn bezit liever onder naam van een katvanger. Die leven in weelde, hun superjachten varen naar Vladivostok, of verdwijnen via de Zwarte Zee richting Sochi. Ze hebben soms wat hulp nodig om te herinneren aan wie ze schatplichtig zijn.

Helaas blijkt dat ongezond te zijn voor deze katvangers. Zouden deze sterfgevallen allemaal incidenten zijn, dan valt het nog te geloven, maar wie het patroon ziet, gelooft niet in zo extreem veel toeval. De oversterfte onder rijke, gezonde en machtige gezinnen klopt gewoon niet. Ik complimenteer de Russische geheime dienst met een reeks perfecte moorden.

Sinds Poetin aan de macht is, stierven 25 journalisten. Sinds 1992 zelfs 58. De meeste vielen spontaan uit ramen. Poetin voelt dat hij deze hetze tegen journalisten en oppositie kan maken. Hij ziet hoe Edward Snowden en Julian Assange behandeld worden, en kopieert dat gedrag. Wereldwijd zijn journalisten niet veilig voor Amerikaanse politieke vervolging, Poetin doet dat na.

Volgens de Oostenrijkse Kanselier heeft Poetin zijn eigen oorlogslogica en gelooft hij dat hij wint. Wij vinden zijn acties onlogisch en kansloos, hij beleeft dat anders en viel Georgië, Tsjetsjenië, de Donbass, de Krim en de rest van Oekraïne binnen, net zoals de Sovjet Unie in 1968 Tsjecho-Slowakije inreed. Dat het westen ook regelmatig landen bezet, helpt niet duidelijkheid te scheppen.

Dit verschil van inzicht in wat normaal gedrag is, wat winst is, hoeft zich niet te beperken tot militaire gevechtshandelingen en oorlogsmisdaden. Sancties tegen Russische politici of oligarchen kunnen wraak uitlokken tegen Europese ambtsdragers. Liquidaties heb je al vanaf een paar duizend euro en is een uitstekende manier te intimideren en ons besluitvormingsproces te vertragen of beïnvloeden.

Politicus Kara Murza werd twee keer vergiftigd en gisteren veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Oppositieleider Navalny werd ook vergiftigd en veroordeeld tot 9 jaar cel. Het is maar een kleine stap deze methodes niet alleen tegen Russen in te zetten. Yulia en Sergei Skripal werden in Engeland vergiftigd met Novichok, Alexander Litvinenko met polonium in London. Rusland is hier actief.

Criminele ondermijning, verborgen vermogens van corrupte staatslieden, drugshandel, jeugdbendes, terrorisme, religieuze opruiing zijn allemaal misstanden waarop we weinig grip hebben. Bestrijding is zeer arbeidsintensief, de juiste gegevens staan niet in de systemen van de bank, wie de uiteindelijke eigenaar is, volgt niet uit een akte, maar is een functie van de loyaliteit en angst bij een stroman.

Een biljoen aan verborgen Russisch zwart geld vormt een nieuw machtsmiddel: staatsgeorganiseerd en gefinancierd geweld. Soms vanuit de Russische staat, soms alleen Poetins persoonlijke veiligheidsnetwerk. Het maakt voor sommige politici niet meer uit of ze in Kiev of Brussel rondlopen. Wij wanen ons veilig dankzij de NAVO en de EU, maar zulke hersenspinsels weren geen kogels.

Poetin voelde zich mede ongeremd door zwakte in het westen. Neem een demente Joe Biden die begint te mompelen over Afghanistan & Pakistan en afgevoerd wordt door de paashaas. Ik wilde dat ik dit verzon. Dit zijn feiten die zelfs de meest wilde, ongeremde fictie overstijgen. Poetin heeft niet alleen een geitenpaadje zonder gezichtsverlies nodig, maar ook een waardige tegenstander.

De branden in een Russisch defensie onderzoekscentrum, de grootste Russische chemische fabriek en vijf banenwinkels van het rode leger laten zien dat deze oorlog Oekraïne verlaat, en diep in Rusland escaleert. Dit zal Poetin motiveren steeds verder te gaan. Hopelijk geen kernwapens, maar ik verwacht wel meer operaties van zijn geheime dienst op Europees grondgebied. Veiligheid in Europa begint bij de ontmanteling van zijn clandestiene infrastructuur.