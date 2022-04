Is bij veel bedrijven aan de hand, werkvloer / uitvoerend personeel uitknijpen en ondertussen winst uitkeren aan de toplaag van datzelfde bedrijf.

Uitgewrongen worden en de speknekken van bazen komen je dan in een speech vertellen hoe 'we' het 'samen' weer hebben doorstaan heh, dat zware jaar (jaaaa baas, horen we dan te zeggen).

Ik weet dat we niks waard zijn in hun ogen, want dat wordt weergegeven in de arbeidsomstandigheden en het loon: is niet zo best.

Ik weet ook dat de klanten hun niks boeien, want zo is het proces ingericht. Niet klantgericht, maar maximale winst gericht.

Buitenpersoneel dat de kantjes eraf moet lopen, tijd is geld.

Ik / we weten ook dat we op kunnen stappen, maar we werken in de zorgwereld. Die is al minimaal bezet, en we zien al te veel in-en-direct-weer-uitstromers, kennis op uitvoerend niveau wordt kariger en kariger.

Ik hoop al enkele jaren op een omslag in denken, zeker zo na een crisis. Om heel eerlijk te zijn? Ik merk er geen ene reet van hoor, het gaat tijdens en na de corona crisis gewoon verder op de oude voet: waar kunnen we op laag niveau in personeelskosten bezuinigen? Waar kunnen we in tijd bezuinigen? En waar is dit jaar het feestje der aandeelhouderij?

Bazen, leiders, bestuurders: waar zijn jullie mee bezig? Zelfbevlekking? Zijn jullie er trots op?