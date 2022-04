"volwassen worden in een tijd dat de kloof tussen het volk en de politiek met elke affaire verder groeit"

Het mooie van een democratie is dat je makkelijk kunt overstappen naar de politieke kant van de kloof. Er loopt gewoon een brug over die zogenaamde kloof.

Wordt lid van een politieke partij (maakt niet zoveel uit welke, maar liefst wel een met hoge kans op regeringsdeelname over een jaar of 8 als kamerleden en/ of ministers de figuren zijn waar je jaloers op bent). Ga 2x naar een bijeenkomst in een zaaltje 3 hoog achter. Blijf na afloop even hangen bij de bar. De 3e keer dat je bij een bijeenkomst je gezicht laat zien wordt je gevraagd (mee te helpen) lokaal een activiteit te organiseren. Daarna ga je naar die landelijke congressen en wordt je gescout door een figuur als Frans. Dan moet je binnen de partij, achter de schermen even kiezen of je Team A of Team B bent (Rita vs Mark; Hugo vs Pieter, etc). Kies je de juiste en wordt de persoon van jouw voorkeur de Partijleider, zit je geramd en voor je het weet sta je aan de politieke-kant van de kloof in het blauwe stoeltje.

Of je kiest voor een meer SP/PVV achtige partij. Dat scheelt je de 'juiste' keuze maken achter de schermen. Maar je wordt geen minister...

Het kost je inderdaad wat avondjes Call of Duty, voetbal kijken, jointjes roken en de toetsenbord ridder uithangen. Maar dat haal je later wel weer in als backbencher. Het is je eigen keuze aan welke kant van de kloof je wilt staan.