Dat kinderen niet te veel vette bagger vreten, is primair een verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. Die moeten erop letten dat het maar één glas cola per dag is, één klein zakje chips of maar een paar snoepjes per dag, één zak patat per twee weken of één keer per maand.

Verder moet natuurlijk op school voorlichting gegeven worden: wat is een gezonde leefstijl, en wat hoort daar niet of maar heel met mate in thuis.

Maar als het CDA serieus overweegt om 'verboden' in te gaan voeren mbt snacks en fast food, dan doen ze hard hun best om ook die laatste 6 zeteltjes die ze in de peilingen nog over hebben, te verkwanselen.

Als ze de jeugd echt willen beschermen, laat het CDA dan pleiten voor een verbod op 'onomkeerbare' lichamelijke 'make-overs' op zeer jonge leeftijd, zoals het besnijden van baby's en hele kleine jongetjes, het laten zetten van tattoo's op jeugdige leeftijd. Voer daar minimumleeftijden voor in, zodat een jongere daar zelf bewust een keuze voor kan maken.

Maar daar zal het CDA wel weer veel te schijterig voor zijn.