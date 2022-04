Ik kan je een kafkaësk voorbeeld geven van de RDW en een buitenlandse RDW. In de EU moet je dan je dan het Nederlandse rijbewijs omwisselen voor een lokaal rijbewijs. De buitenlandse RDW emailde mij waar ik het rijbewijs gehaald had. Antwoord in Nederland ergens begin jaren 80. Vervolgens werd mijn aanvraag in het geheel afgewezen met de opmerking dat ik het moest bewijzen dat ik het Nederlands rijbewijs rechtsgeldig gehaald had. Hoe dan?!?! Waarom?!?! Wat bleek later... na mijn studie ben ik naar Duitsland verhuisd en het rijbewijs werd een Führerschein. Na een paar jaar weer naar Nederland verhuisd en het Führerschein werd weer een rijbewijs. Het antwoord dat de RDW gaf aan de buitenlandse RDW was dat ik mijn rijbewijs op basis van het Duitse rijbewijs had gekregen. Dat was dus in tegenspraak van wat ik aangaf dus... BZZZZ computer says NO! Wat bleek achteraf was dat de RDW van systeem was veranderd eind jaren 80 en paar een paar jaar daarvoor had meegenomen. Dus ze waren mij "kwijtgeraakt". Uw pech mijnheer.